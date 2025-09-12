Новый наставник Зинченко назвал украинца Шевченко – видео курьеза
Похоже, что новый наставник Ноттингем Форест, Ангелос Постекоглу, еще не выучил фамилию своего подопечного Александра Зинченко.
Курьезный случай произошел на пресс-конференции Ангелоса Постекоглу – первой после того, как наставник возглавил Ноттингем Форест.
Зинченко не имеет права дебютировать за Ноттингем Форест в ближайшем матче – календарь подложил свинью
Тренер сообщил, что Зинченко не сможет сыграть против Арсенала согласно правилам АПЛ – арендованные игроки не могут выступать против команд, которым принадлежат. Однако, курьез заключается в том, что Постекоглу четко произнес "Шевченко" вместо "Зинченко".
Напомним, Александр стал игроком Ноттингема Форест в последние минуты трансферного окна в АПЛ и еще не дебютировал за новую команду. Украинца также не заявили на еврокубки.
