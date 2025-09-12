Похоже, что новый наставник Ноттингем Форест, Ангелос Постекоглу, еще не выучил фамилию своего подопечного Александра Зинченко.

Курьезный случай произошел на пресс-конференции Ангелоса Постекоглу – первой после того, как наставник возглавил Ноттингем Форест.

Тренер сообщил, что Зинченко не сможет сыграть против Арсенала согласно правилам АПЛ – арендованные игроки не могут выступать против команд, которым принадлежат. Однако, курьез заключается в том, что Постекоглу четко произнес "Шевченко" вместо "Зинченко".

Напомним, Александр стал игроком Ноттингема Форест в последние минуты трансферного окна в АПЛ и еще не дебютировал за новую команду. Украинца также не заявили на еврокубки.

