Новый наставник Беседина раскритиковал украинца: "Пенальти плохо выполнен игроком, который не должен был его бить"
Наставник Лишеня Милан Валахович высказался после поражения от Варнсдорфа (1:2) в поединке второго дивизиона чемпионата Чехии.
"Я предупреждал игроков, что мы не должны недооценивать соперника, потому что для него каждый матч важен, как финал Лиги чемпионов. Но мы делали ужасные вещи.
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Если бы не Вайнер (вратарь команды – прим.), мы могли проигрывать 0:7 через полчаса. Фланги не работали. Замены, безусловно, пошли на пользу нашей игре. Пенальти был плохо исполнен. К тому же игроком, который не должен был его бить", – цитирует Валаховича пресс-служба клуба.
Напомним, в 21-м туре второго дивизиона чемпионата Чехии Лишень потерпел поражение на выезде от Варнсдорфа (1:2). На 50-й минуте Беседин заработал пенальти, но сам его не реализовал.
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