В Афинах донецкому Шахтеру не удалось продолжить победное шествие в рамках квалификации Лиги Европы. Команда Арды Турана впервые в рамках старта еврокубкового сезона откровенно не доминировала над соперником. Греческому Панатинаикосу удалось создать больше опасных моментов, и если бы не несколько сумасшедших сейвов Дмитрия Ризныка, “горняки” не увидели бы нули на Олимпийском стадионе в Афинах (0:0).

Шахтер потерял ведущего игрока до конца года, – СМИ

Не обошлось и без скандальных эпизодов. На 75-й минуте Эгиналду, который только вышел со скамейки запасных, выбегал на свидание с голкипером. Нанести точный удар бразильцу не удалось. Форварда "горняков" завалил на газон защитник ПАО, после чего Эгиналду не сумел продолжить встречу. Этот эпизод остался незамеченным как для главного арбитра встречи, так и для его коллег на VAR.

Ответный матч третьего квалификационного раунда ЛЕ состоится 14 августа в Кракове.

Тренер из Спартака, беглец Шахтера и "Дерби вечных врагов" с командой Яремчука – что стоит знать о Панатинаикосе