В первом туре группы выбывания Подолье принимало Металлург, а Прикарпатье встретилось с Мариуполем. Смотрите отчеты о матчах и счет на "Футбол 24".

Первая лига. Группа выбывания. 1-й тур

МФК Металлург – Подолье – 1:2

Голы: Нехтий, 89 – Савин, 2, Кухарук, 16

Удаление: Шеврин, 47

Прикарпатье – Феникс-Мариуполь – 0:0

Экс-игрок Динамо получил капитанскую повязку обновленного клуба Первой лиги, который был на грани исчезновения

Подолье в меньшинстве выстояло в Запорожье. Гости под руководством Сергея Ковальца быстро захватили преимущество в матче. Было заметно, что игроки Подолья желают исправиться за провальную первую часть сезона и избежать вылета из Первой лиги.

В самом дебюте поединка Антон Савин перехватил мяч на левом фланге, сместился в центр и точно пробил в нижний угол. Голкипер Металлурга дотянулся до мяча, но не сумел выручить команду и Подолье вышло вперед уже на 2-й минуте матча.

На 16-й минуте Андрей Кухарук точно пробил головой и забил второй гол Подолья в ворота Назара Байды. Автор первого мяча во встрече Савин отметился ассистом.

Второй тайм был менее активным, ведь Подолье успокаивало игру, удерживая комфортное преимущество. Запорожцы не могли переломить ход матча, хотя играли почти весь тайм в большинстве после удаления Шеврина на 47-й минуте.

Казалось, что игра так и завершится победой Подолья с разницей в два мяча, однако на последних минутах основного времени Металлург таки забил гол престижа и подарил интригу болельщикам во время компенсированного времени. Точным ударом после углового отметился новичок запорожцев Владислав Нехтий.

В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу Подолья, которое благодаря этой победе поднялось со дна таблицы и обогнало Кремень.

Прикарпатье расписало "нули" с обновленным Мариуполем. Матч Ивано-Франковского клуба и Феникса-Мариуполя был менее ярким на события, чем встреча на Славутич Арене. Прикарпатье могло выходить вперед уже в дебюте встречи, но стойка спасла гостей. Команды старались не рисковать, ведь с турнирной точки зрения ничья устраивала обе команды.

Второй тайм продолжился в таком же низком темпе, хоть хозяева были несколько активнее подопечных Максима Фещука. Но в конце концов защита Мариуполя отыграла почти безошибочно. Самым знаковым моментом встречи был выход опытного Андрея Богданова с капитанской повязкой мариупольского клуба. Выездная команда смогла добыть зачетный балл благодаря ничьей 0:0, оставшись в верхней части таблицы группы выбывания Первой лиги.

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