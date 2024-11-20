В новом контракте Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити отсутствует пункт о вылете из АПЛ в случае обвинительного вердикта по делу о ФФП.

Гвардиола согласился продлить контракт с Манчестер Сити до лета 2026 года. Пеп собирается привести Сити к пятому подряд чемпионскому титулу в АПЛ.

Гвардиола согласовал новый контракт с Манчестер Сити, – The Athletic

Однако этот сезон уже омрачен слушаниями по 115 предполагаемым нарушениям клубом финансовых правил. Хотя "горожане" настаивают на своей невиновности, понижение в классе может стать одним из наказаний, если клуб будет признан виновным.

По данным The Guardian, новый контракт Гвардиолы не включает пункт о разрыве в случае, если Сити лишится статуса клуба АПЛ. Ранее Пеп заявлял, что останется тренировать Сити даже если команда вылетит в Чемпионшип.

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