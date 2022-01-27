Известный итальянский тренер Клаудио Раньери, становившийся чемпионом с Лестером, может получить шанс поработать с "Кадрой".

Польский футбольный союз (PZPN) рассматривает 70-летнего специалиста запасным кандидатом на кресло коуча сборной, информирует Sportowe Fakty .

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Клаудио сможет возглавить "Кадру", если все основные кандидаты передумают. Сейчас их три: Андрей Шевченко, Адам Навалка и Ян Урбан. Фаворитом среди них считается именно украинский специалист, который сейчас пытается расторгнуть контракт с Дженоа.

Недавно Раньери уволили с должности главного тренера Уотфорда из-за неудовлетворительных результатов, он работал с "шершнями" всего три месяца.

Напомним, нового тренера сборная Польши должна получить уже 31 января, на этот день запланирована официальная презентация.