"Я хотел бы играть за границей в одном из топ или близких к этому статусу клубов.

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А потом в лучших английских командах, желательно в пятерке лучших. В данный момент я отдаю предпочтение Ливерпулю. Они действительно доминируют во всех компонентах", – цитирует центрбека Walfoot.

Отметим, что Марко Кана под руководством легенды АПЛ Компани в нынешнем сезоне провел 5 матчей во всех турнирах. Родители таланта "пурпурно-белых", как и семья главного тренера команды, происходят из ДР Конго.

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