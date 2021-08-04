Новый клуб Зозули встал на его защиту в споре с радикальными фанатами
Спортивный директор Фуэнлабрады Мигель Мельгар высказался об отношении некоторых болельщиков к украинскому нападающему Роману Зозуле.
"Мы находимся в демократической стране, где каждый имеет право выражать свое мнение. Но я бы посоветовал некоторым людям ответственно относиться к тому, что они делают.
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Я никогда не соглашусь с их политическими заявлениями и Зозуля тоже. Мы будем игнорировать многократно повторяющуюся ложь, которая кажется правдой", – цитирует Мельгара unionrayo.es.
Напомним, 31-летний форвард недавно нашел новый клуб. После ухода из Альбасете в Зозули было несколько вариантов, но в итоге он остался в испанской Сегунде, подписав контракт с Фуэнлабрадой.
Ситуацию с поиском новой команды осложняло то, что в Испании радикальные фанаты нескольких клубов безосновательно приписывают Роману Зозули поддержку фашистской идеологии.
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