Новый клуб Зинченко уволил тренера после трех туров
Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту уже не является главным тренером "лесников".
Ноттингем Форест объявил об увольнении наставника команды Нуну Эшпириту Санту был уволен, сообщает пресс-служба клуба.
"Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что учитывая недавние обстоятельства Нуну Эшпириту Санту сегодня уволен с должности главного тренера.
Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эру на Сити Граунд, в частности за его роль в сезоне 2024/25, который навсегда останется с теплотой в истории клуба. Как человек, который сыграл ключевую роль в нашем успехе прошлого сезона, он всегда будет занимать особое место в нашем путешествии", – говорится в заявлении клуба.
Эшпириту Санту возглавил Ноттингем в декабре 2023 года. Под его руководством клуб занял 7-е место в АПЛ и квалифицировался в еврокубки. Ранее в СМИ появилась информация, что португальского тренера уволили из Форреста из-за напряжения между ним и руководством клуба.
Напомним, недавно "лесники" арендовали украинского защитника Арсенала Александра Зинченко.
