Ноттингем Форест объявил об увольнении наставника команды Нуну Эшпириту Санту был уволен, сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что учитывая недавние обстоятельства Нуну Эшпириту Санту сегодня уволен с должности главного тренера.

Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эру на Сити Граунд, в частности за его роль в сезоне 2024/25, который навсегда останется с теплотой в истории клуба. Как человек, который сыграл ключевую роль в нашем успехе прошлого сезона, он всегда будет занимать особое место в нашем путешествии", – говорится в заявлении клуба.

Эшпириту Санту возглавил Ноттингем в декабре 2023 года. Под его руководством клуб занял 7-е место в АПЛ и квалифицировался в еврокубки. Ранее в СМИ появилась информация, что португальского тренера уволили из Форреста из-за напряжения между ним и руководством клуба.

Напомним, недавно "лесники" арендовали украинского защитника Арсенала Александра Зинченко.

