Фулхэм официально объявил, что лучшим голом августа в клубе стал мяч Джоша Кинга.

Гол 18-летнего Джоша Кинга в третьем туре АПЛ был признан болельщиками Фулхэма лучшим мячом месяца, сообщает пресс-служба "дачников".

Это взятие ворот было включено в голосование даже несмотря на то, что VAR отменил гол после просмотра. В итоге Фулхэм проиграл со счетом 0:2 эту встречу, а позже представители PGMOL (Game Match Officials Limited) официально извинились перед "дачниками" за ошибочно отмененный мяч.

За гол Кинга в опросе проголосовало 83.1% болельщиков.

Добавим, что следующий матч новоиспеченная команда экс-звезды Шахтера Кевина проведет уже 13 сентября против Лидса.

So many more special moments to come. pic.twitter.com/KJpS6gyoJa — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 30, 2025

