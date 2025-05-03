Видео, где юный Адам Каруал обыгрывает пятерых защитников и отдает голевую передачу, быстро набрало популярность в соцсети Х.

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Каруал присоединился к академии Барселоны Ла Масия в июле 2023 года и уже успел проявить себя. Начинал юный немец в Боруссии Менхенгладбах и ПСВ, а теперь играет за команду Infantil из молодежной системы Барселоны.

Многие фанаты уже сравнивают его с Ламином Ямалем – звездой клуба. Болельщики активно комментируют видео, называя Каруала величайшим талантом Ла Масии и "следующим великим игроком". Один из фанатов отметил: "Он обыгрывает защитников как профессионал! От него точно ждут больших достижений".

Другой пользователь написал: "Уже сейчас видно, что этот парень имеет огромный потенциал. Выглядит так, будто он родился, чтобы играть в Барселоне".

Не остался в стороне и известный агент Жорже Мендеш, который обратил внимание на потенциал молодого игрока и, по слухам, ведет переговоры о сотрудничестве с перспективным футболистом каталонцев.

4-0. Moha Akhomach scores what an incredible assist by Adam Qaroual. pic.twitter.com/dw7ZovSSxG — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 28, 2024

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