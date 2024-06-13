"Прежде всего, Олег Анатольевич вместе с командой выполнили поставленную задачу – ЛНЗ закрепился в УПЛ в своем первом сезоне. Мы верили в компетенцию этого главного тренера и, как видим, не ошиблись с выбором в ситуации, когда надо было унять стартовый мандраж команды в начале дебютного сезона в УПЛ. Олег Дулуб ярко продемонстрировал свой уровень и достиг необходимого результата.

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У Олега Анатольевича заканчивался контракт после прошлого сезона. Мы обсуждали условия нового контракта, но тренер высказал финансовые пожелания, которые мы просто не можем выполнить. Некорректно говорить о суммах, потому что это конфиденциальная информация, но честно говоря, мы были шокированы от таких пожеланий. Думаю, что такой уровень зарплаты был бы 2-3 среди тренеров УПЛ. Мы такого позволить себе на данном этапе не можем. Поэтому мы не смогли договориться о новом соглашении", – поделился Колесник в комментарии Tribuna.

Напомним, ЛНЗ объявил вместо Олега Дулуба нового главного тренера – испанского специалиста Андреаса Карраско. Ранее должность президента клуба покинул Андрей Полтавец.

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