Новый антирекорд хозяев ЧМ в видеообзоре матча Катар – Сенегал – 1:3
18:22 - Читати українською
Катар уступил Сенегалу во 2 туре группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча.
Булай Диа 41’
Фамара Дедью 48’
Бамба Дьенг 84’
41’ Булай Диа
48’ Фамара Дедью
84’ Бамба Дьенг
Хозяева ЧМ развалились во время "вокруг перерыва". Диа воспользовался скидкой соперника, а Дедью отлично подрезал подачу с углового. Мунтари дал надежду Катару на 78-й минуте, но было не суждено.
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Дьенг вернул комфортное преимущество Сенегалу, которое привело к очередному антирекорду. Катар стал первым хозяином Мундиаля, проигравшим 2 матча на стадии группового этапа.
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