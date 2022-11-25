Катар уступил Сенегалу во 2 туре группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча.

Хозяева ЧМ развалились во время "вокруг перерыва". Диа воспользовался скидкой соперника, а Дедью отлично подрезал подачу с углового. Мунтари дал надежду Катару на 78-й минуте, но было не суждено.

Сенегал победил Катар – хозяева ЧМ-2022 едва не создали камбэк, но потеряли реальные шансы на выход из группы

Дьенг вернул комфортное преимущество Сенегалу, которое привело к очередному антирекорду. Катар стал первым хозяином Мундиаля, проигравшим 2 матча на стадии группового этапа.