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Новые владельцы Ромы приняли окончательное решение о судьбе Фонсеки

11:34 - Читати українською
Новые владельцы Ромы приняли окончательное решение о судьбе Фонсеки
Паулу Фонсека / Sports Magazine

Рома определилась с ключевыми кадровыми вопросами перед сезоном 2020/21.

Новый владелец "волков" Дэн Фридкин решил оставить главного тренера команды Паулу Фонсеку, информирует ForzaRoma.

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Будущее португальского специалиста обсуждался в течение последних недель, и руководство клуба решилось дать наставнику еще один шанс. Действующий контракт Фонсеки рассчитан до лета 2021 года. Фридкин оценит результаты Ромы в следующем сезоне и только потом будет решать, продолжать ли сотрудничество с португальцем на более длительный срок.

Напомним, римляне пригласили Фонсеку прошлым летом из донецкого Шахтера. "Волки" финишировали пятыми в Серии А и вылетели от Севильи на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

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