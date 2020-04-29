Новые владельцы Ньюкасла определились с приоритетным кандидатом на пост нового тренера

Экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино стал главным претендентом на пост наставника "сорок".

Напомним, владелец Ньюкасла Майк Эшли согласился продать клуб. 80% средств выделит Фонд Саудовской Аравии, который представляет наследный принц этой страны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Соглашение о продаже Ньюкасла за 300 млн фунтов должна утвердить Премьер-лига.

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Новые владельцы "сорок" не собираются оставлять Стива Брюса на посту главного тренера команды, которая на момент остановки АПЛ 2019/20 занимала 13 место в турнирной таблице. Фаворитом на должность нового руководителя стал Маурисио Почеттино, который был уволен из Тоттенхэма после неудачного старта сезона 2019/20.

Аргентинец может получить зарплату 19 млн фунтов за сезон – в таком случае он будет уступать только Хосепу Гвардиоле, который зарабатывает 20 млн. Потенциальные владельцы Ньюкасла поражены работой Почеттино в Тоттенхэме и ожидают такого же прогресса "сорок", сообщает Sky Sports.

Альтернативным вариантом является Рафаэль Бенитес, который уже возглавлял Ньюкасл в 2016-2019гг. Сейчас испанец работает в Китае с местным Далянь Ифань.

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