Руководство Ньюкасла не будет иметь никаких ограничений, если зимой решит масштабно обновить состав.

Теоретически "сороки" могут потратить 600 млн фунтов на трансферы и вписаться в финансовый фэйр-плей, сообщает Swiss Ramble.

Форвард Ньюкасла забил бисиклетой в АПЛ: роскошное видео

Болельщикам Ньюкасла следует поблагодарить ненавистного Майка Эшли. Бывший владелец клуба практически не тратил деньги на протяжении последних сезонов, создав запас для соблюдения финансового фэйр плей. Более того, за предыдущие 3 года Ньюкасл имел чистую прибыль в размере 38 млн фунтов, что является огромной редкостью в нынешних реалиях АПЛ.

Напомним, недавно аравийские шейхи уволили Стива Брюса с поста главного тренера. Новый рулевой Грэм Джонс стартовал с ничьей против Кристал Пэлас (1:1), но это не помогло покинуть зону вылета.

"Темная лошадка" будет спасать Ньюкасл – он был соратником Мартинеса и помог сборной Англии дойти до финала Евро-2020