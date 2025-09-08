ФИФА утвердила новый международный календарь для национальных сборных, который будет действовать с сезона 2026/27 до 2030 года включительно. Официальный график обнародован на сайте организации.

Самым существенным изменением стало сокращение осенних пауз – вместо трех окон в сентябре, октябре и ноябре теперь останутся лишь два. Сентябрьские и октябрьские даты объединяют в единое расширенное окно продолжительностью 16 дней. В течение этого периода сборные смогут провести до четырех поединков. В 2026 году оно запланировано с 21 сентября по 6 октября.

Для сравнения, осенью 2025-го команды еще играют по старой схеме – три паузы по девять дней, во время которых можно провести по два матча. Таким образом, общее количество международных окон сокращается с пяти до четырех, не учитывая дополнительные даты для финальных турниров.

Мартовские и ноябрьские международные паузы остаются без изменений: по девять дней и по два матча для каждой сборной. Сохраняется и летнее окно в мае–июне – оно также продлится девять дней и позволит сыграть два поединка, включая контрольные игры перед большими соревнованиями.

Стоит добавить, что осенью 2026 года в Европе состоятся матчи группового этапа Лиги наций, которые пройдут именно в обновленном формате календаря.

