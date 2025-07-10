Братья футболисты погибли в автокатастрофе в ночь со 2 на 3 июля в Испании. Зеленый Lamborghini Huracán слетел с дороги и сразу вспыхнул, не оставив пассажирам шансов на спасение. Гражданская гвардия Испании озвучила версию, что причиной потери управления стал разрыв шины. Также было предположение, что автомобиль Жоты превышал разрешенную скорость. Впрочем, по меньшей мере двое свидетелей отрицают эту информацию.

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"Я снял это на видео, остановился, пытался помочь, но, к сожалению, ничего не смог сделать. Моя совесть чиста. Я знаю, через что прошел той ночью, хотя и не понимал, кто был внутри авто. Мои глубочайшие соболезнования семье.

Я даю слово семье Жоты, что парни не превышали скорость. Я видел марку и цвет автомобиля, когда они проезжали мимо меня. Они ехали очень спокойно. Я езжу по этой дороге каждый день с понедельника по субботу. Я знаю, что это за дорога, и я видел действительно возмутительные вещи со стороны других автомобилей, но они ехали очень спокойно. Было темно, однако я прекрасно видел марку и цвет транспортного средства. Позже, к сожалению, это закончилось аварией", – Marca цитирует водителя грузовика Хосе Азеведо. Его слова дублирует другой дальнобойщик Жозе Алейшу Дуарте, которого Жота также обгонял в ту роковую ночь.

Напомним, похороны 28-летнего Диогу и 25-летнего Андре состоялись 5 июля в португальском Гондомаре. Всего за 10 дней до трагедии форвард Ливерпуля сыграл свадьбу со своей давней возлюбленной Руте, с которой воспитывал троих детей.

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