Бразилец находится под стражей с 20 января из-за обвинений в изнасиловании. Прокуратура Барселоны выступила против временного увольнения Дани Алвеса, поскольку считает, что риск побега остается.

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Как сообщает Marca, в деле появились новые доказательства, которые могут помочь игроку выйти на свободу. Журналист Начо Абад получил доступ к видео с камер наблюдений ночного клуба Sutton.

"Девушки начинают танцевать, их было трое. В какой-то момент к ним подходит официант и приглашает их в зону, где находится Дани Алвес. Он разговаривает с ними, в непринужденной атмосфере и без насилия. Я наблюдаю, как он касается задницы девушки. Я говорю вам, что он касается задницы, и ее согласие у него в голове. Он касается ее и она хватает его за талию. Если бы она не соглашалась, могла бы оттолкнуть его. Через несколько секунд она добровольно идет в уборную", – рассказал журналист.

Однако на изображениях также видно, как девушка плачет, рассказывая что-то подруге. Затем появляются телохранители. Напомним, что Дани Алвесу грозит до 12 лет заключения, если его вина будет доказана в суде.

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