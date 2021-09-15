Новые голевые подвиги Холанда в видеообзоре матча Бешикташ – Боруссия Д – 1:2
23:11 - Читати українською
Бешикташ поступився Борусії Д у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Джуд Беллингем 20’
Эрлинг Холанд 45+3’
20’ Джуд Беллингем
45+3’ Эрлинг Холанд
Героем первого тайма стал 18-летний Джуд Беллингем. Сначала англичанин сам прошил голкипера с острого угла, а перед перерывом отдал передачу Холанду на пустые ворота. Для бомбардира Боруссии это уже 17-й гол в рамках Лиги чемпионов за карьеру.
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Бешикташ отыграл один мяч лишь под занавес игры. Сработал дуэт новичков – Пьянич подал точно на голову центрбеку Монтеро, который оформил окончательные 1:2.
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