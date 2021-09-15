Героем первого тайма стал 18-летний Джуд Беллингем. Сначала англичанин сам прошил голкипера с острого угла, а перед перерывом отдал передачу Холанду на пустые ворота. Для бомбардира Боруссии это уже 17-й гол в рамках Лиги чемпионов за карьеру.

Боруссия удержала победу над Бешикташем – Пьянич ответил Холанду и Беллингему

Бешикташ отыграл один мяч лишь под занавес игры. Сработал дуэт новичков – Пьянич подал точно на голову центрбеку Монтеро, который оформил окончательные 1:2.