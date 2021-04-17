Эвертон не удержал победу над Тоттенхэмом в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч примечателен тем, что в каждой команде есть игрок, который оформил дубль. Кейн стал первым игроком в истории АПЛ, который забил одному сопернику минимум два мяча в трех выездных матчах подряд.

Эвертон разошелся миром с Тоттенхэмом – Кейн и Сигурдссон обменялись дублями

Кроме того, форвард удерживает рекорд по количеству голов в АПЛ без завоеванного чемпионского титула. Сейчас у Кейна уже 164 гола, и это седьмая строчка лучших бомбардиров. А вот Жозе Моуринью не позавидуешь. Тоттенхэм повторил антирекорд Брайтона по количеству потерянных очков после того, как команда забивала первой. У обоих пока по 20 таких пунктов.

В конце концов, результат сегодняшнего поединка не повлиял на положение команд. Тоттенхэм остался седьмым, а Эвертон отстает на одно очко, имея игру в запасе.