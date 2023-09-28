Шахтер после выхода в четвертьфинал Кубка Украины получил отличную весть из лазарета.

Николай Матвиенко вернулся к работе в общей группе. пресс-служба "горняков".

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Защитник ощутил проблемы в лагере сборной Украины и не играл с 9 сентября. Шахтер 4 матча обходился без ключевого исполнителя. Особенно ощутима потеря Матвиенко была в игре с Порту, где центр обороны дончан допустил многие ошибки. Клуб не скрывает радости от возвращения лидера: "Новость дня!"

Напомним, 30 сентября Шахтер сыграет против Ворсклы, а 4 октября продолжит свой путь в ЛЧ гостевым поединком с Антверпеном.

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