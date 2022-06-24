Лондонцы всерьез рассчитывают вмешаться в борьбу за чемпионство с Манчестер Сити и Ливерпулем.

Новый владелец Челси Тодд Бёли ставит амбициозные цели на следующий сезон. Задача минимум – сохранить место в топ-4 АПЛ, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Однако лондонцы стремятся приблизиться по качеству игры и результатам к Сити и Ливерпулю.

Для реализации таких целей Бёли готов серьезно тратить деньги. Томасу Тухелю на встрече с руководством пообещали 6 новых футболистов, сообщает The Telegraph.

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Челси хочет подписать двух центрбеков после ухода Рюдигера и Кристенсена. На прицеле защитник Севильи Жюль Кунде и защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, который серьезно рассматривает вариант смены клуба.

Отпуская Лукаку, лондонский клуб также намерен усилить атаку. Среди потенциальных новичков Рахим Стерлинг, Усман Дембеле, Ришарлисон и Габи Жезус.

Напомним, что из-за санкций Роман Абрамович, приспешник диктатора Путина, был вынужден продать Челси, которым занимался с 2003 года. Лишь после этого клуб получил право вести трансферную деятельность.