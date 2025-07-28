Серия пенальти в финале женского Евро-2025 между Англией и Испанией позволила увидеть "свежее" футбольное правило.

"Лотерею" начинала англичанка Бетани Мид, поскользнулась, но мяч все же залетел по центру ворот. Впрочем, на повторе оказалось, что нападающая Арсенала успела дважды коснуться сферы.

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Эпизод напомнил неудачу Хулиана Альвареса в 1/8 финала прошлого розыгрыша ЛЧ против Реала. Тогда звезде Атлетико просто засчитали нереализованный пенальти, однако 1 июля вступило в силу новое правило. Если игрок нечаянно дважды касается мяча и реализовывает пенальти, то его просто перебивают.

Правда, Мид это нововведение не помогло. Ее вторую попытку потянула голкипер испанок Ката Коль. Общий успех в серии и финале все же праздновала сборная Англии.

Пенальти Мид на 8:10 обзора:

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