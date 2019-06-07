Новобранец Динамо Кадири стал лучшим игроком сезона в российском Арсенале

Сборная Украины — 7 июнь 535
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Украина разбила Сербию с космическим счетом в отборе к Евро-2020 – дубли Цыганкова и Коноплянки, дебютный гол Яремчука
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Реал официально объявил о переходе АзараИспания — 7 июнь 268
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"Так творится футбольная история независимой Украины!" Яркая реакция сети на выход сборной U-20 в полуфинал ЧМ-2019Сборная Украины — 7 июнь 315
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Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛУкраина — 7 июнь 212
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Суркис рассказал о трансферных планах Динамо – несколько игроков могут уйти из клубаУкраина — 7 июнь 1650