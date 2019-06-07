Новобранец Динамо Кадири стал лучшим игроком сезона в российском Арсенале

Новоиспеченный игрок киевского Динамо Мохаммед Кадири провел успешный сезон 2018/19 в чемпионате России.

Кадири признан лучшим игроком тульского Арсенала по итогам сезона-2018/19, сообщает официальный сайт российского клуба.

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23-летний ганец, который недавно перебрался в киевское Динамо, обеспечил себе первое место в общем зачете голосования среди болельщиков российского клуба.

В прошлом сезоне Кадири провел 27 матчей за Арсенал, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Арсенал занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и вышел в квалификацию Лиги Европы.

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