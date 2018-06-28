Новинский прокомментировал слухи о покупке Черноморца

Олигарх и народный депутат Украины Вадим Новинский опроверг информацию о том, что он станет новым владельцем и президентом одесского Черноморца.

На своей странице в Facebook бизнесмен написал, что такие слухи могут быть связаны с тем, что он очень любит Одессу и одесситов, но вся информация в СМИ по поводу покупки Черноморца не соответствует действительности.

Большинство клубов проголосовали за Черноморец, который согласился играть в УПЛ

"Я с большим уважением отношусь к этому клубу, который стал первым обладателем Кубка уже независимой Украины. Но я официально заявляю, что ко мне не поступало предложений о покупке или иного рода сотрудничества от его руководства или акционеров. Желаю Черноморцу продолжать радовать одесситов и удачно выступить в Премьер-лиге", – написал Новинский.

Напомним, Черноморец имеет шанс вернуться в УПЛ на место Полтавы, которая снялась с соревнований и распустила команду.