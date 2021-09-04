Сразу трое игроков Шахтера увеличили свою стоимость после перехода в донецкий клуб, сообщает Transfermarkt.

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Так цена на Педриньо подскочила на 2 млн евро и теперь составляет 17 млн. Марлон добавил 3,5 млн и стоит 10 млн евро, а Лассина Траоре "потяжелел" на 2,5 млн и теперь стоит 9 млн евро.

Новичка Динамо Витиньо оценили в 5 млн евро (+1,5 млн от прежней стоимости). На 500 тысяч поднялась стоимость голкипера Ворсклы Дмитрия Ризныка – теперь за него просят 1,5 млн евро. На 300 тысяч евро больше оценили Артема Довбика (1,8 млн евро) и Михаила Мудрика (900 тысяч евро).

Но наибольшего прогресса достиг форвард Зари Овусу Раймонд Фримпонг. Стоимость ганца выросла на 1500% – с 25 тысяч евро до 400 тысяч.

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