toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Новичок Зари – о возможном уходе Скрипника: Если придет другой тренер, ничего страшного

16:01 - Читати українською
Новичок Зари – о возможном уходе Скрипника: Если придет другой тренер, ничего страшного
Егор Назарина (справа) / фото: Заря

Новичок Зари Егор Назарина прокомментировал слухи, что Виктор Скрипник может покинуть луганскую команду.

"Лично я с главным тренером не разговаривал, но, как мне сказал агент, именно Скрипник был инициатором моего перехода. Думаю, так в каждом клубе. Если тренер заинтересован, то тогда трансфер происходит.

Скрипник прокомментировал слухи относительно своего ухода из Зари

Сейчас Скрипник – тренер Зари, посмотрим, что произойдет. Если придет другой тренер, ничего страшного. Если останется, я буду только рад. В любом случае задача та же – максимально выкладываться на тренировке и проявлять себя. У меня были варианты, из которых можно было выбрать. Я решил, что Заря будет лучшим вариантом, команда играет в хороший футбол, здесь хороший тренер, Лига Европы.

По СК Днепр-1 у меня не было никакой конкретики, были разговоры. на тот момент уже был вариант с Зарей, я сконцентрировался на нем. Я считаю этот клуб выше уровнем, чем СК Днепр-1", – сказал Назарина в комментарии телеканалу Футбол.

"Динамо стало слабшим? Я думаю інакше": капітан Зорі – про Скрипника, бронзовий сезон і життя після фінішу кар'єри

blog_ava
Главные новости футбола 31 июля: Динамо прощается с вице-чемпионом мира, новые претенденты на Шведа и Супрягу
07:00
7939
Теги
Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Егор Егор Назарина
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
42
мин
Арсенал
19:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук