Новичок Зари – о возможном уходе Скрипника: Если придет другой тренер, ничего страшного

"Лично я с главным тренером не разговаривал, но, как мне сказал агент, именно Скрипник был инициатором моего перехода. Думаю, так в каждом клубе. Если тренер заинтересован, то тогда трансфер происходит.

Скрипник прокомментировал слухи относительно своего ухода из Зари

Сейчас Скрипник – тренер Зари, посмотрим, что произойдет. Если придет другой тренер, ничего страшного. Если останется, я буду только рад. В любом случае задача та же – максимально выкладываться на тренировке и проявлять себя. У меня были варианты, из которых можно было выбрать. Я решил, что Заря будет лучшим вариантом, команда играет в хороший футбол, здесь хороший тренер, Лига Европы.

По СК Днепр-1 у меня не было никакой конкретики, были разговоры. на тот момент уже был вариант с Зарей, я сконцентрировался на нем. Я считаю этот клуб выше уровнем, чем СК Днепр-1", – сказал Назарина в комментарии телеканалу Футбол.

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