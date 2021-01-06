"Мы с моим агентом искали команду. Однажды он сообщил, что есть конкретное предложение от Ворсклы. Мы обсудили, если клуб действительно заинтересован, то для меня это хорошая возможность. В итоге я здесь и надеюсь, что проведу время с пользой.

Ворскла представила люксембургского новичка, который играл против сборной Украины

Я видел видео, мне нравится, как играет Ворскла. Надеюсь, что смогу помочь команде. Я впервые в Украине на длительное время. Однажды уже имел возможность побывать во Львове со своей национальной сборной. Через некоторое время смогу уже больше рассказать о городе. Мне нужно немного времени, чтобы здесь все рассмотреть. Я очень рад. Вперед, Ворскла", – сказал Тилль в комментарии пресс-службе.

Напомним, Тилль стал вторым зимним новичком Ворсклы после Цитаишвили. Контракт 24-летнего хавбека рассчитан на два года. Он успел поиграть за Уфу, Роданж и Прогресс. Также в его активе 27 поединков в футболке сборной Люксембурга, в том числе 2 встречи против Украины.

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