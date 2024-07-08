Новичок УПЛ усилился сразу двумя игроками Шахтера
Полузащитники Шахтера Олег Пушкарев и Иван Лосенко проведут сезон 2024/25 в составе Ингульца.
Ингулец в своих соцсетях сообщил о подписании сразу двух игроков Шахтера – Ивана Лосенко и Олега Пушкарева.
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Оба присоединились на правах годичной аренды. Лосенко будет выступать под 6-м номером, а Пушкарев – под 9-м.
Напомним, что Ингулец выиграл Первую лигу прошлого сезона и автоматически поднялся в УПЛ. Что касается Пушкарева и Лосенко, то оба еще не играли за основную команду Шахтера, выступая исключительно за команду U-19.
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