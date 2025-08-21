Кудривка официально объявила о подписании контракта с экс-форвардом Миная Антоном Демченко.

20-летний нападающий заключил соглашение с новичком УПЛ на один год. Игрок является воспитанником Шахтера. Выступать за Кудривку Демченко будет под 97-м номером.

В сезоне 2024/25 форвард забил 4 гола и отдал 2 ассиста в восьми матчах за Минай в Первой лиге. Оценивается Демченко в 75 тысяч евро (данные Transfermarkt).

