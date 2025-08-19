21-летний нападающий французского Аяччо Бен Хамед Туре может перейти в Эпицентр, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

"Из того, что я знаю, Эпицентр хочет найти усиление именно в группу атаки и пытается это сделать за рубежом.

Сейчас приоритетная цель – это форвард французского клуба Аяччо из Кот-Д'Ивуара Бен Хамед Туре. Молодой, достаточно фактурный игрок, может сыграть на позиции вингера", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

К слову, в прошлом сезоне Туре провел 22 матча за Аяччо, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. В кампании 2024/25 клуб ивуарийца выступал во французской Лиге 2.

