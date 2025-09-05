Новичок УПЛ попытался подписать звездного легионера Кривбасса – известен ответ игрока
Полузащитник Кривбасса Хрвое Илич заинтересовал Эпицентр.
Как стало известно Футбол 24, Эпицентр пытался подписать Хрвое Илича из Кривбасса.
Легионер Кривбасса отказался переходить в европейскую команду, несмотря на согласие клубов
26-летний хорват в конце концов отказался от предложения, ведь хочет продолжить свою карьеру за рубежом, а не в УПЛ.
Напомним, что Хрвое Илич перешел в Кривбасс в 2023 году с Хапоэля Тель Авив в статусе свободного агента. В активе хорватского полузащитника 46 матчей за команду из Кривого Рога. За это время Илич забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
Источник: Футбол 24
