Как стало известно Футбол 24, Эпицентр пытался подписать Хрвое Илича из Кривбасса.

Легионер Кривбасса отказался переходить в европейскую команду, несмотря на согласие клубов

26-летний хорват в конце концов отказался от предложения, ведь хочет продолжить свою карьеру за рубежом, а не в УПЛ.

Напомним, что Хрвое Илич перешел в Кривбасс в 2023 году с Хапоэля Тель Авив в статусе свободного агента. В активе хорватского полузащитника 46 матчей за команду из Кривого Рога. За это время Илич забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

