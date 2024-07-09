Ингулец в своих соцсетях сообщил о разрыве контракта с защитником Андреем Боровским.

Ингулец досрочно разорвал контракт с хавбеком, который украл у Карпат золото Первой лиги

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Отметим, что Боровский провел 6 матчей за Ингулец в прошлом сезоне. 20-летний защитник является воспитанником Николаева, успел также поиграть и за ВАСТ.

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