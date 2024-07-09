Новичок УПЛ попрощался с защитником
9 июля 06:30 - Читати українською
Защитник Андрей Боровский завершил сотрудничество с Ингульцом.
Ингулец в своих соцсетях сообщил о разрыве контракта с защитником Андреем Боровским.
Ингулец досрочно разорвал контракт с хавбеком, который украл у Карпат золото Первой лиги
Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Отметим, что Боровский провел 6 матчей за Ингулец в прошлом сезоне. 20-летний защитник является воспитанником Николаева, успел также поиграть и за ВАСТ.
Довбык-2, второй Зозуля и новый Квасница – Жемчужинами Руха интересуются даже в Ювентусе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter