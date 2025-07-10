Новичок УПЛ перед стартом чемпионата подписал шестерых футболистов. Официальный сайт Полтавы сообщил, что клуб договорился о сотрудничестве с вратарями Никитой Минчевым и Даниилом Ермоловым, полузащитником Алексеем Хахлевым, фулбеком Никитой Кононовым, защитником Олегом Веремеенко и хавбеком Артемом Анищенко.

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Никита Минчев является воспитанником донецкого Шахтера, последним клубом игрока был перволиговый Агробизес. Даниил Ермолов ранее выступал за тернопольскую Ниву, Кремень и Металлист, после чего перебрался в Ворсклу. Впрочем, в основном составе Ермолов играл лишь за Ворсклу-2 во Второй лиге, за которую провел 10 поединков.

Никита Кононов является воспитанником Днепра, на взрослом уровне выступал за СК-Днепр-1 и ЮКСА. За два сезона в составе клуба ЮКСА провел 34 матча и забил 2 гола. Артем Онищенко ранее играл за ряд итальянских клубов: Трапани, Казале, Орвиетана. После возвращения в Украину защищал цвета любительской Олимпии и поиграл за второлиговый Горняк-Спорт. В команде из Горишних Плавней провел 14 матчей, отличился тремя голами.

Олег Веремеенко ранее выступал за Львов, Карпаты и Рух. Последним его клубом было Подолье, где Веремеенко отыграл 64 матча, забил три гола и отдал три ассиста. В 2019 году игрок стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины. Кроме того, Полтава подписала еще одного победителя того мундиаля – Алексея Хахлева, который ранее играл во второй команде Алавеса, Карпатах, Минае и Заре.

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