Украинский защитник Назарий Муравский стал полноценным игроком ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

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23-летний защитник с 1 марта выступал за черкащан на правах полугодовой аренды из Львова. После прекращения существования львовской команды все игроки получили статус свободных агентов, но лишь сейчас удалось оформить полноценное соглашение. О сроке контракта не сообщается, однако Transfermarkt рапортует, что сотрудничество рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, Муравский – воспитанник Шахтера, однако за главную команду "горняков" так и не сыграл. В феврале 2022-го перешел во Львов. В текущем сезоне провел за ЛНЗ 1 матч, отыграв 84 минуты против Миная (3:0). Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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