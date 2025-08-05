Металлист 1925 до сих пор работает над усилением команды для сезона в УПЛ.

Денис Марченко стал открытием второй части сезона УПЛ-2024/25. Голкипер Оболони привлек внимание зарубежных клубов, впрочем, трансфер так и не состоялся.

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Как сообщает Игорь Бурбас, Марченко интересуется Металлист 1925. Харьковчане сделали предложение Оболони в размере одного миллиона долларов, а также 200 тысяч долларов в качестве бонусов. Правда, "пивовары" отклонили это предложение, поскольку рассчитывают выручить за своего перспективного воспитанника как минимум вдвое больше.

Марченко дебютировал за первую команду в феврале и с тех пор провел 11 матчей в чемпионате, пропустив восемь мячей и семь раз сохранив ворота "сухими". Контракт голкипера с Оболонью действует до конца 2027 года. Transfermarkt оценивае Дениса приблизительно в 300 тысяч евро.

Стоит заметить, что Металлист 1925 принимал в первом туре УПЛ Оболонь. Игра завершилась со счетом 0:0.

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