Сегодня, 29 августа, появилась информация о том, что Александр Кучер станет главным тренером ЛНЗ, ранее рассматривавшего кандидатуру Олега Дулуба. Президент клуба Андрей Полтавец заверил, что это не так.

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"Полный бред, даже не знаю, откуда слухи идут. 100% не соответствует действительности. Это кто-то распускает слухи, кому-то это выгодно. Мы на это не обращаем внимания, это стопроцентный фейк" – цитирует Андрея Полтавца Tribuna.

Напомним, после вылета из Кубка Украины от перволиговой Виктории черкасский клуб отправил в отставку Александра Ковпака, который вывел команду из Первой лиги в УПЛ. В 5-ти матчах чемпионата Украины ЛНЗ набрал только 3 очка – 1 победа и 4 поражения. Как следствие, амбициозный новичок находится на 14-й позиции турнирной таблицы.

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