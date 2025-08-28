Новичок УПЛ официально заявил на сезон игрока Динамо, который стал лучшим в чемпионате Украины
Полузащитник Егор Музычко сделал новый шаг в своей карьере.
Полузащитник Динамо Егор Музычко официально заявлен за новичка УПЛ – Кудривку, сообщает официальный сайт лиги. Футболист заявлен по списку Б.
Жирона согласовала контракт с Ванатом – известно, сколько может заработать Динамо
В этом сезоне 17-летний динамовец уже успел принять участие в матче за команду киевлян в первенстве U-19, сыграв против Эпицентра.
В прошлом сезоне Музычко вместе с командой Динамо U-17 стал чемпионом Украины среди детско-юношеских команд. Также Егор получил индивидуальную награду, став лучшим игроком чемпионата.
Напомним, Кудривка в прошлом сезоне в плей-офф за место в УПЛ обыграла Ворсклу и впервые в истории вышла в элиту украинского футбола.
Динамо – Маккаби Тель-Авив: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы