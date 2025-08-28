Полузащитник Егор Музычко сделал новый шаг в своей карьере.

Полузащитник Динамо Егор Музычко официально заявлен за новичка УПЛ – Кудривку, сообщает официальный сайт лиги. Футболист заявлен по списку Б.

В этом сезоне 17-летний динамовец уже успел принять участие в матче за команду киевлян в первенстве U-19, сыграв против Эпицентра.

В прошлом сезоне Музычко вместе с командой Динамо U-17 стал чемпионом Украины среди детско-юношеских команд. Также Егор получил индивидуальную награду, став лучшим игроком чемпионата.

Напомним, Кудривка в прошлом сезоне в плей-офф за место в УПЛ обыграла Ворсклу и впервые в истории вышла в элиту украинского футбола.

