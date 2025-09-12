Эпицентр на официальном сайте сообщил о подписании Игоря Кирюханцева на правах свободного агента.

Срок контракта не разглашается. Последним клубом Кирюханцева была Заря, из которой защитник ушел в начале июля после завершения сотрудничества.

Напомним, Кирюханцев является воспитанником Шахтера, ранее он играл за Мариуполь и Александрию. Последние три сезона Игорь провел в составе Зари, за которую провел 61 матч и отметился 7 голами и 7 ассистами.

