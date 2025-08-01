Полузащитник Андрей Тотовицкий присоединился к Кудривке, которая дебютирует в УПЛ в этом сезоне.

Кудривка в своих соцсетях сообщила о подписании 32-летнего полузащитника Андрея Тотовицкого.

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Условия контракта не разглашаются, но известно, что хавбек (которого клуб почему-то назвал нападающим) будет выступать под 5-м номером. Стоит добавить, что его соглашение с Шахтером подошло к концу 1-го июля, поэтому присоединился к Кудривке он на правах свободного агента.

Напомним, Тотовицкий является воспитанником Шахтера, за который провел всего 19 матчей (1 гол и 2 ассиста). Андрей также имеет опыт выступлений за украинские Колос, Десну, Мариуполь, Зарю и бельгийский Кортрейк. Transfermarkt оценивает Тотовицкого в 250 тысяч евро.

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