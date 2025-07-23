К команде присоединились два испанца – защитник Нил Кош и вингер Хоакин Карлос Сифуэнтес, сообщает пресс-служба клуба.

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27-летний Кош способен закрыть сразу несколько позиций в защите, включая опорную зону. Последним клубом игрока была Побла де Мафумет, которая выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. Сифуэнтес же имеет опыт международных матчей – он провел два сезона в андоррской Санта-Коломе, где записал в свой актив 14 голов и 7 ассистов в 67 поединках. В частности, провел по два поединка в квалификации Лиги Европы и Лиги Конференций, а также четыре игры в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Интересно, что именно Санта-Колома станет первым оппонентом Полесья на пути к Лиге конференций.

Напомним, что Эпицентр стал победителем Первой лиги и впервые в истории получил право выступать в Украинской Премьер-лиге.

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