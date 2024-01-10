Украинский полузащитник Антон Савин покинул ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

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Контракт 33-летнего вингера подошел к концу и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, Савин дебютировал на профессиональном уровне в харьковском Газовике. Также успел поиграть за криворожский Горняк, донецкие Металлург и Сталь, Буковину, Гелиос, Нефтяник-Укрнефть, Горняк-Спорт, Сумы, Полтаву, Полесье, Металлист 1925 и Алашкерт, с которым стал обладателем Суперкубка Армении.

За ЛНЗ выступал с лета 2022 года. В текущем сезоне провел за черкасцев 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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