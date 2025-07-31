Пресс-служба Кудровки объявила о подписании двух футболистов. Новобранцами команды стали голкипер Илья Караващенко и защитник Богдан Векляк.

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Оба игрока присоединились к представителю Черниговской области в статусе свободных агентов. Караващенко, который подписал контракт на один сезон, будет выступать за Кудровку под номером 44. Векляк выбрал себе цифру 22.

Напомним, 24-летний Караващенко – воспитанник Шахтера. Выступал за молодежные и юношеские команды донетчан. Также успел поиграть за Десну, ВПК-Агро, Мариуполь и Левый Берег. В прошлом сезоне провел за "аистов" 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще 3 поединка отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает кипера в 100 тысяч евро.

25-летний Векляк начинал в стрыйской Скале. Далее были Карпаты, Горняк-Спорт, донецкий Олимпик, Минай, МФК Металлург и возвращение в Карпаты. В прошлом сезоне провел за команду Владислава Лупашко 3 матча. Transfermarkt правит за него 100 тысяч евро.

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