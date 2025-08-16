На своем официальном сайте Эпицентр объявил о переходе полузащитника Джона Себерио Мутуберриа. Условия сделки не разглашаются, однако Transfermarkt сообщает, что 28-летний испанец подписал контракт на один сезон.

Джон Себерио прошел академию Реал Сосьедада, но не сумел закрепиться в команде. Он поиграл за такие клубы как Реал Унион, Талавера, Сан-Фернандо, Интерсити. С 2024 года выступал за Луго из Примеры Федерасьон, за который отыграл в 16 матчах, забив один гол.

За Эпицентр Джон Себерио будет выступать под 39 номером. К слову, команда из Дунаевцев сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного балла.

Эпицентр сыграет с Динамо в субботу, 16 августа.

