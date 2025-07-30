Полтава на официальном сайте объявила о назначении Павла Матвийченко на должность главного тренера команды.

Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера – наставник еще раньше уехал за границу

Правда, отмечается, что новый наставник временно сменит на этом посту Владимира Сысенко, пока последний будет получать тренерскую лицензию категории Pro. При этом, именно Сысенко продолжит заниматься тренировочным процессом на должности тренера.

Добавим, что Матвийченко работал с рядом клубов, включая молодежные и дублирующие составы и имеет лицензию PRO УЕФА. Также Павел Васильевич является инструктором УАФ и занимается подготовкой тренеров.

Динамо вышло в следующий раунд ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун – Супряга вернулся и выполнил предасист