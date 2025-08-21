Автор первого исторического гола Эпицентра в УПЛ Александр Климец получил подарок от клуба и партнера.

В матче 3-го тура украинской Премьер-Лиги Эпицентр забил свой первый гол в высшем дивизионе Украины, и его автором стал Александр Климец. После поединка с Динамо в раздевалку команды посетила соучредитель компании Эпицентр К Галина Герега, которая поддержала клуб и вдохновила игроков на будущие успехи.

Шовковский вынес вердикт Динамо после победы над Эпицентром: "Могли забить намного больше"

Особой наградой стал сертификат на телевизор от партнера клуба Hisense, который получил Климец. Стоимость подарка – 130 тысяч гривен.

К слову, пока Эпицентр еще не набрал ни одного очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса