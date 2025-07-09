Эпицентр, который дебютирует в УПЛ сезона 2025/2026, вынужден временно сменить место проведения домашних матчей. Как сообщает пресс-служба клуба, команда начнет сезон в Тернополе – на городском стадионе имени Романа Шухевича.

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Первоначально Эпицентр рассчитывал принимать соперников в Каменце-Подольском на стадионе имени Григория Тонкочеева. Однако арена пока не соответствует регламентным требованиям УПЛ. Руководство клуба совместно с местными властями работает над модернизацией инфраструктуры, чтобы в будущем команда смогла вернуться на родной стадион.

В Эпицентре выразили уверенность, что болельщики будут поддерживать команду и в Тернополе, а также призвали фанов приходить на матчи даже на новой временной арене.

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