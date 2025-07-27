Сейчас Безбородько находится в статусе свободного агента. Новичок УПЛ, Кудривка активно изучает возможность подписания футболиста, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Отмечается, что интерес к Безбородько является довольно конкретным, однако игрок имеет другие варианты продолжения карьеры. Последним клубом 31-летнего нападающего был Черноморец, игрок покинул клуб после вылета из УПЛ. Всего Безбородько отыграл 8 матчей в составе "моряков", результативными действиями не отличался.

Денис Безбородько является воспитанником Шахтера. Он находился в структуре донецкого клуба с 2011 по 2019 годы. На протяжении карьеры форвард выступал за Зарю, Десну, Колос, Александрию, и Мариуполь. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

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