Украинский полузащитник Денис Олейник может продолжить карьеру в ЛНЗ, сообщает Zorya Londonsk.

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Черкасский клуб стремится усилить проблемную позицию, подписав опытного вингера.

Напомним, 36-летний Олейник – воспитанник Динамо. Успел поиграть за Нефтяник, Арсенал, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, нидерландский Витесс, немецкий Дармштадт и финский Сейнайоки.

Последним его клубом была Ворскла (контракт завершился 30 июня), за которую в прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах (забил 2 гола и отдал 4 ассиста). Сыграл 12 матчей за сборную Украины (без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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